سيارة مفخخة تستهدف موكبا أمنيا في عدن.. وهؤلاء هم الناجون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني بانفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا لقيادات أمنية، في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال المصدر إن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور موكب قائد ألوية الدعم والإسناد العميد محسن الوالي، ورئيس أركان القوات نفسها العميد نبيل المشوشي، في بلدة الحسوة بمدينة عدن، ما أدى إلى إصابة تسعة جنود في حصيلة أولية.

وبحسب المصدر نفسه، نجت القيادات الأمنية من التفجير، بينما تم نقل الضحايا إلى مستشفى البريهي.





ويعتبر هذا التفجير هو الأول من حيث طبيعته الذي تشهده العاصمة المؤقتة، منذ الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، لدى وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها.

وحمّلت الحكومة مليشيات الحوثي مسؤولية تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وقالت إنها تملك أدلة قاطعة على أن الحوثيين هم من يقفون وراء استهداف مطار عدن بدعم إيراني.