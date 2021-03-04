بومبيو يفتح الباب أمام ترشحه لرئاسة أمريكا في 2024

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، الباب أمام ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2024، حال لم يقدم دونالد ترامب على الخطوة.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، رفض بومبيو استبعاد إمكانية ترشحه للبيت الأبيض إذا لم يقدم ترامب على الخطوة في 2024، مؤكدا "استعداده دائما للكفاح".

وأوضح بومبيو "أنا مهتم بشدة بالولايات المتحدة.. كنت جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، وأنوي مواصلة ذلك".

وعندما قال مدير الحوار إنه يصف إجابة بومبيو بـ"القوية ربما"، رد وزير الخارجية السابق قائلا "هذا ممتاز".

وعن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة في إدارة جو بايدن، قال بومبيو: "في ظل إدارة الديمقراطيين، انتقلت السياسة الخارجية من "أمريكا أولًا" إلى إلقاء اللوم على أمريكا أولًا".

ومعربا عن قلقه من نظرة العالم لبايدن، قال بومبيو "قادة العالم ووزراء الخارجية في شتى أنحاء العالم يراقبون عن كثب القيادة العليا، ويتابعون كل تصريح، ويشاهدون كل خطوة. ويرون كيف تبدو الاتجاهات الحالية، وطبيعة التحركات التي تظهرها القيادة الحالية في الأوقات الصعبة ووقت الضغط".

كما قارن تواصل ترامب المستمر مع وسائل الإعلام وغياب ذلك في عهد بايدن، وقال: "تحدث ترامب مع الإعلام طوال الوقت ربما أكثر من أي رئيس معاصر، وكان يتحدث مع وسائل الإعلام بشأن مجموعة واسعة من الموضوعات".

وحذر من إظهار الضعف، وقال: "عندما تظهر الولايات المتحدة ضعفًا، فإن هذا يخلق تهديدا حقيقيا لجنودنا وبحارتنا، والمارينز في شتى أنحاء العالم"، مضيفا "الضعف يولد الحروب، ويحدد ما إذا كان سيتم ردع خصم، كما يحدد ما إذا كان الحلفاء يريدون حقًا الوقوف معنًا في أصعب الأزمات".

ومايك بومبيو هو سياسي ورجل أعمال أمريكي تولى حقيبة الخارجية في الفترة بين أبريل نيسان 2018 إلى يناير كانون ثاني 2021.