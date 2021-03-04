فرحة شعبية تونسية بوصول لقاح كورونا من الإمارات (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تكريسا لنهجها القائم على الوقوف مع الشعوب أينما كانوا، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى تونس.



ألف جرعة.. أكدت الرئاسة التونسية تسلمها في وقت تتحدث فيه الإحصائيات الرسمية عن إصابات وصلت إلى نحو 233 ألفا، أما الوفيات فقاربت 8 آلاف حالة.

فرحة كبيرة عمت أوساط التونسيين، مقدمين الشكر للإمارات وشعبها، مثمنين هذه الخطوة عاليا، وراجين الله دوام بقاء الشعبين في صف واحد.

اللقاحات القادمة إلى تونس أتت بعد أيام قليلة من تزويد الإمارات قطاع غزة بلقاحات شبيهة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والصحي في القطاع منذ فترة طويلة.. لتثبت دولة الإمارات حرصها على مد يد العون لكل محتاج حتى في أحلك الظروف وأصعب الأوقات.