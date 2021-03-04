أوكرانيا: قتيل جراء حريق في وحدة خاصة بمرضى كورونا

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كييف: اعلنت فرق الاسعاف ان حريقا شب جراء انفجار خط للاكسجين السبت في مستشفى باوكرانيا وأدى الى سقوط قتيل وجريح بين مرضى كوفيد-19، في ثاني حادث من هذا النوع في وحدة خاصة بكوفيد في هذا البلد في شباط/فبراير.

وقال المصدر نفسه ان الانفجار وقع في الطابق الاول من المستشفى المؤلف من خمس طبقات في مدينة تشرنيفستي (جنوب غرب).

واضاف "انفجر خط للاكسجين وسبب حريقا" ما اسفر عن قتيل وجريح.

وتم اجلاء 20 شخصا قبل الحريق الذي شب بعد 15 دقيقة من الانفجار.

واظهرت صور من مكان الانفجار اسرة وكراسي متفحمة.

وذكر رئيس بلدية تشرنيفستي رومان كليشوك ان الحريق اندلع في احدى "الوحدات التي يعالج فيها المصابون بفيروس كورونا".

والمصاب بحروق خطيرة مريض نقل الى قسم العناية المركزة.

واضاف رئيس البلدية "يحاول الاطباء انقاذ حياته".

ومطلع الشهر الحالي قضت طبيبة شابة وثلاثة مرضى في الحريق الذي اتى على قسم الانعاش لمرضى كوفيد في مستشفى زابورييا جنوب غرب اوكرانيا.

وفي كانون الثاني/يناير ادى حريق في دار لرعاية المسنين غير معلن في خاركيف شرق البلاد الى وفاة 16 شخصا.