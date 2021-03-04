شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعقد غدا انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة الصحفيين، غدا الجمعة، الاجتماع العادى للجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس والتصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، دعا الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى العاشرة من صباح الجمعة الموافق 5 مارس ، وذلك إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.