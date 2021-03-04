شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ: جلسة مطلع الأسبوع المقبل بعد تصديق الرئيس على لائحة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن المجلس من المتوقع أن يستأنف جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مطلع الأسبوع المقبل، والتى ستشهد الدعوة لإجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 14 لجنة نوعية، لاسيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة المجلس.

وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجلس انتهى فى وقت سابق من استقبال طلبات أعضاء المجلس، للانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، حتى يتم تشكيل اللجان النوعية الـ14، وذلك استعداداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد تصديق رئيس الجمهورية علي قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره فى الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن القانون الصادر برقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، ونشر في الجريدة الرسمية، نص على أن ينشا بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.

4 - لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 - لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 - لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.