شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات اللجان النوعية أول مهام "الشيوخ" بعد التصديق على لائحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ 14، طبقا للمادة 40 من اللائحة إعلان رئيس المجلس، عن فتح باب تلقى طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس" المكون من رئيس المجلس والوكيلين" التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وبعد ذلك، ووفقا للمادة 42 من اللائحة، سيعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، وإذا كان لأى عضو اعتراض على عدم اختياره بلجنة معينة أو اعتراض على القوائم التى تم إعلانها، فعليه تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس، على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ثم تبدأ إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ 14، وهيئة مكتب اللجنة يضم رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية، على أن تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وتكون نتيجة الفوز بالمنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة، وفى حالة إذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.