بالصور.. حملة لحماية المحاصيل الزراعية من القوارض في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت إدارة مكافحة القوارض بمديرية زراعة البحيرة، حملة لمكافحة القوارض لحماية المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القمح.

وصرح المهندس عبدالغنى مسلم مدير إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة، أنه جرت معالجة 152 ألفًا و976 فدانًا بالفوسفيد، وطعم الراكومين بمشاركة 334 جمعية ائتمان زراعي.

وقال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن حملة مكافحة القوارض لها أهمية كبيرة صحيًا واقتصاديًا، لما تشكله الفئران من خطورة على المحاصيل الزراعية، وحدائق الفاكهة، والخضر ومخازن الغلال، والشون، ومزارع الإنتاج الحيواني، والمنشآت العامة والمصانع ، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ برامج توعوية إرشادية لمكافحة القوارض على مستوى الإدارات والجمعيات الزراعية قبل بدء الحملة، والتأكد من وضع الطعوم السامة على الترع والمصارف والقنوات المائية، مع التحديد الدقيق لأماكن تواجد الفئران، خاصة بالقرب من نواتج تطهير الترع والمصارف.