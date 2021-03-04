صور.. تنفيذ كوبري الإسماعيلية بمشروع القطار الكهربائي LRT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ كوبري الإسماعيلية بمشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان).

ويبلغ طول مشروع القطار الكهربائي 90 كم، ويضم 16 محطة، وينطلق من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1) بعدد 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة سطحية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).​