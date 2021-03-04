موجة من الطقس السيئ تضرب مدن محافظة شمال سيناء- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حالة من الطقس السيئ، إذ ضربت رياح شديدة محملة برمال خفيفة عددًا من مدن المحافظة، وسط تحذيرات الأجهزة بضرورة توخي الحذر على الطرق الدولية.

ووجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن والهيئات الخدمية بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ.

وأكد المحافظ، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأهب لأي حدث طارئ، ومتابعة الطرق الدولية الواقعة في نطاق مدن المحافظة، والتأكيد على تفعيل غرف العمليات والمتابعة الفرعية والتنسيق على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وتحديد معدات إغاثة أولية للتحرك الفوري.