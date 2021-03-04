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كمين أمني يسقط 6 عناصر إجرامية أثناء ترويج المخدرات في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الإسكندرية القبض على 6 عناصر إجرامية أثناء ترويج المخدرات في الإسكندرية .

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام تواجد بعض العناصر الإجرامية الخطرة والمشهور عنهم الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي أسفرت جهودها عن ضبط 6 عناصر إجرامية، وبحوزتهم كمية من مخدر حشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة – 4 مركبات "توك توك") .

وباستهداف (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) تبين عدم تواجده ، وبتفتيش السيارة الخاصة به ملك شقيقه المتواجدة بجوار منزله ، عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - بعض المشغولات الذهبية) .

كما عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه يستخدمهم في نقل وترويج وبيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار ضبط المتهم الهارب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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