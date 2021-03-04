الإنتربول: لقاحات كورونا المزيفة هرّبت عبر القارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 10:42 صباحًا

كتب سايمون شاستر في “التايم”: بحلول الوقت الذي اكتشفت فيه الشرطة شحنة لقاحات كوفيد-19 المزيفة ، كانت القوارير قد سافرت على بعد أكثر من 6000 ميل من الصين إلى جنوب إفريقيا ، وهو عمل حلقة تهريب أنتجت الآلاف من الجرعات المزيفة ، وفقاً للإنتربول ، وكالة الشرطة العالمية التي ساعدت في إحباط العملية.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” ان المتحدث باسم الإنتربول قال لصحيفة تايم أنّ قضية الاتجار ، التي تنطوي على شحنة لا تقل عن 2400 جرعة ، هي أول حالة مؤكدة من اللقاحات المزيفة التي يتم تهريبها عبر القارات، على الرغم من احتمال حدوث المزيد منها ، وما زال هناك المزيد قد يتم الكشف عنه في المستقبل. وقال يورغن ستوك ، الأمين العام للوكالة ، في بيان في 3 اذار:” هذه ليست سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بلقاح كوفيد-19″.

أصدر الإنتربول لأول مرة تحذيراً حول مثل هذه الإمكانات لمثل هذه الجرائم في أوائل كانون الاول، لتنبيه وكلاء إنفاذ القانون في الدول الأعضاء ال194 أن الشبكات الإجرامية تحاول “التسلل وتعطيل سلاسل التوريد” المشاركة في طرح اللقاحات على الصعيد العالمي لمكافحة جائحة كوفيد-19.

ومن غير المتوقع أن تؤدي هذه الشبكات إلى إفساد برامج التطعيم التي توفرها الشركات ذات السمعة الطيبة وتديرها الحكومات الوطنية ، والتي تمثل تقريباً جميع اللقاحات المتاحة في جميع أنحاء العالم. لكن دفعات صغيرة من اللقاحات المزيفة يمكن أن تصل إلى المستهلكين عبر الإنترنت أو القنوات غير الرسمية الأخرى ، خاصة في البلدان النامية التي لم تتمكن من الحصول على إمدادات كافية.

بدأت حلقة التهريب الدولية التي أبلغ عنها الإنتربول في 3 اذار بالانهيار في تشرين الثاني، عندما اكتشفت الشرطة في جنوب إفريقيا شحنة من لقاحات كوفيد-19 المزيفة في مستودع بالقرب من جوهانسبرغ. أخبر مسؤولو الشرطة وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت أنه تم العثور على القوارير بين مجموعة كبيرة من أقنعة N95 المزيفة ، وأنه تم القبض على شخصين فيما يتعلق بالعبور: كان أحدهما مواطنا صينياً ، والآخر مواطناً من زامبيا.

في نفس الوقت تقريباً ، بث التلفزيون الحكومي الصيني لقطات للشرطة تستولي على ما وصفوه بلقاحات كوفيد-19 المزيفة في كوشان ، وهي مدينة في شرق الصين. ثم اعتقلت السلطات أكثر من 80 عضواً في جماعة إجرامية مشتبه بها ، بزعم إنتاجها وبيعها لقاحات كوفيد-19 المزيفة التي تتكون من محلول ملحي ، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا، وهي وكالة أنباء تديرها الدولة في الأول من شباط. وقال وانغ وينبين ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، للصحفيين في اليوم التالي أن السلطات الصينية نبهت “الدول ذات الصلة” بشأن حلقة التهريب الواضحة ، لكنها لم تحدد الدول المعنية.

وقد تطلب الأمر شهراً آخر قبل أن يكشف الإنتربول أن بعض اللقاحات المزيفة التي يزعم أنها صنعت في الصين قد شقت طريقها إلى جنوب إفريقيا ، التي كافحت لتأمين ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لتلقيح مواطنيها الأكثر ضعفاً. تم تسجيل ما يقرب من نصف وفيات كوفيد-19 المبلغ عنها في القارة الأفريقية، التي أطلقت حملة التطعيم مؤخراً في 17 شباط,، متأخرة كثيراً عن معظم الدول المتقدمة.

على النقيض من ذلك ، قالت الصين أنها قدمت 24 مليون جرعة من لقاحين مصنوعين محلياً (ومرخصين) لمواطنيها اعتباراً من أوائل فبراير. على الرغم من المخاوف بشأن فعالية اللقاحات – واحدة تنتجها Sinopharm ، وواحدة من Sinovac-تعهدت الحكومة الصينية أيضاً بحوالي نصف مليار جرعة من هذه اللقاحات إلى 45 دولة حول العالم ، وفقاً لحصيلة نشرتها وكالة أسوشيتد برس.

بالإضافة إلى الاعتقالات في الصين وجنوب إفريقيا ، قال الإنتربول في بيان في 3 آذار أنه تلقى تقارير أخرى من الدول الأعضاء حول “توزيع اللقاحات المزيفة ومحاولات الاحتيال التي تستهدف الهيئات الصحية ، مثل دور رعاية المسنين.”

وقال الإنتربول أنها تواصل العمل مع قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم لمكافحة مثل هذه الحيل. لكن المنظمة حثت المستهلكين أيضاً على توخي الحذر ، مشيرة في بيانها إلى أنه لا توجد لقاحات معتمدة متاحة حالياً للبيع عبر الإنترنت ، وأن أي لقاحات كوفيد-19 معروضة للشراء عبر الإنترنت “لم يتم اختبارها وقد تكون خطيرة.”