مخلص يقود رجاء بني ملال في مباراته اليوم أمام وداد قلعة السراغنة

جدة - عبدالحي حسين - يواجه وداد قلعة السراغنة لكرة القدم نظيره، رجاء بني ملال، اليوم الخميس، بداية من الساعة الثانية والنصف زوالا، في الملعب البلدي في قلعة السراغنة، برسم سدس عشر كأس العرش.

ويقود جواد مخلص الفريق الملالي في مباراة، اليوم، خلفا للمقال محمد مديحي، الذي خانته النتائج في الآونة الأخيرة في القسم الاحترافي الثاني، ما عجل بمغادرته الفريق.

وفي السياق ذاته، سيواجه وداد قلعة السراغنة الممثل الوحيد لفرق الهواة في المسابقة، نظيره الملالي بعزيمة، بحثا عن تحقيق المفاجأة، وبلوغ الدور الموالي.

وقال نور الدين يدرين، مدرب الفريق السرغيني، في تصريحه لقناة الرياضية، إن المباراة جد عادية بالنسبة إليهم، يستعدون لها كباقي المقابلات، مشيرا إلى أن اللقاء سيلعب على جزئيات بسيطة، والأجدر سيحسم التأهل إلى صالحه، مؤكدا في الوقت ذاته، أنهم سيدافعون عن حظوظهم الكاملة، نظرا إلى توفرهم على لاعبين جيدين، يمكن لهم اللعب في القسم الاحترافي الثاني، والأول.

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم فريق حسنية أكادير في ربع نهائي المسابقة، بعدما تمكن هذا الأخير، من التأهل على حساب الكوكب بركلات الترجيح.