قبل عرض الجزء الثاني.. التحضير لجزء ثالث من مسلسل “سلمات أبو البنات”

جدة - عبدالحي حسين - يحضر طاقم المسلسل التلفزي الرمضاني “سلمات أبو البنات” للجزء الثالث منه، بعد نهاية تصوير الجزء الثاني، الذي لم يعرض بعد ويرتقب بثه في رمضان.

وكشفت مصادر خاصة لـ”اليوم 24″ أن طاقم المسلسل، الذي ينجز لصالح قناة “إم بي سي 5″، انتهى من تصوير الجزء الثاني، وينوي بداية تصوير الجزء الثالث، بعد أيام قليلة.

ولم يعلن طاقم المسلسل، الذي يخرجه هشام الجباري، للجمهور عن وجود الجزء الثالث، غير أن تصويره برمج فعلا للأيام القليلة المقبلة.

ويرتقب أن يغيب الفنان محمد خيي عن الجزء الثالث من المسلسل المذكور، وذلك لأن أحداثه مرتبطة بوفاة شخصية سلمات، التي يشخصها.

يذكر أن “سلمات أبو البنات” من الأعمال، التي حققت صدا طيبا، خلال عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي، سواء على شاشة التلفاز، أو على منصة شاهد، التابعة لقنوات “إم بي سي”.