الوداد يفقد نجمه في مباراة حوريا كوناكري السبت المقبل

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، نظيره حوريا كوناكري الغيني، السبت المقبل، برسم الجولة الثالثة، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسيغيب عن الوداد في هذه المباراة أشرف داري، بعدما أكد الفريق في بيان رسمي، أن داري خضع لفحص طبي، وتأكد أنه يشكو من تشنج عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ، إذ ستتراوح مدة غيابه بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

جدير بالذكر، أن داري تعرض لهذه الإصابة في مباراة كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي، التي جرت في بوركينا فاسو، برسم الجولة الأولى، من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية.