محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

أعلنت الشرطة في إقليم كردستان، شمالي العراق، الأربعاء، اعتقال اثنين من منفذي الهجوم الصاروخي على مطار أربيل منتصف الشهر الماضي.



وفي بيان، كشفت قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم نتائج التحقيقات في القصف الصاروخي على مطار أربيل في 15 فبراير شباط الماضي.

وأوضحت أنها "رصدت تورط 4 أشخاص في تنفيذ القصف"، مضيفة "عثرنا على السيارة التي كانت تحمل الصواريخ واعتقلنا 2 من المنفذين".

وتابعت "أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته".

ومضت قائلة "أدلى البياتي باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم وذكر أن الصواريخ المستخدمة إيرانية الصنع".

وتعرضت قاعدة حرير العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي بالقرب من مطار أربيل، في الـ15 من الشهر الحالي، إلى هجمات صاروخية تسببت بمقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فإن 11 صاروخاً استهدفت مطار أربيل وقاعدة الحرير العسكرية، في هجوم هو الأعنف من نوعه في إقليم كردستان.

وتبنى الهجوم الصاروخي فصيل مليشياوي يتبع إيران يدعى "سرايا أولياء الدم"، متوعداً المصالح الأمريكية في العراق بمزيد من التصعيد والاستهداف.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد ساعات من وقوع الهجوم، بتشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل للتحقيق في تفاصيل الاعتداء الصاروخي وكشف الجناة وتقديمهم إلى القضاء.

وشهدت قاعدة الحرير العسكرية في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، هجوما مماثلا بالصواريخ في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن أقل حدة من اعتداءات يناير الحالي، وجهت فيه أصابع الاتهام إلى فصائل من الحشد الشعبي.