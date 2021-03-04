مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، 21 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في عدد من المناطق المحررة.



وقالت اللجنة، إن مستجدات الساعات الأخيرة سجلت (21) إصابة مؤكدة بكورونا توزعت بواقع، (10) حضرموت الوادي، (6) في عدن، (3) في تعز، وحالتين في حضرموت الساحل.

كما سجلت (64) حالة اشتباه تصدرتها مدينة عدن بواقع (27) حالة، فيما احتلت المرتبة الثانية بالتساوي كل من حضرموت الوادي والساحل بواقع (12) حالة لكل منهما، و(3) حالات في شبوة، وحالتين في كل من تعز، الضالع، ومأرب.

وسجلت اللجنة 3 حالات وفاة جميعها في حضرموت الوادي، دون تسجيل أي حالات شفاء لهذا اليوم.

وبذلك ارتفع تراكمي حالات الاشتباه إلى (8067)، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2363)، منها (643) حالة وفاة، و(1435) حالة شفاء