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الامارات.. "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد بالامارات من تدني مدى الرؤية الأفقية الليلة وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية بالدولة نظرا لتشكل الضباب .

 

وناشد المركز في بيان له مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 2 وحتى الساعة 8 من صباح يوم غد الخميس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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