مليشيا الحوثي تشكل لجاناً لفرض اتاوات جديدة على المواطنين

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية، إتاوات مالية باهضة على المواطنين والتجار في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها لدعم هجماتها العسكرية على مدينة مأرب تحت مسمى دعم "المرابطين" وتجهيز "قوافل العطاء اليماني".



وذكرت مصادر مطلعة، أن مليشيات الحوثي شكلت لجاناً من مكاتبها التنفيذية في مديريات أمانة العاصمة العشر ومكاتب المليشيات الإشرافية على مستوى الأحياء والمديريات والمحافظات لجمع اتاوات مالية باهضة إجبارية تحت مسمى دعم "المرابطين" مقاتليها في جبهة مأرب وتجهيز قوافل اطلقت عليها تسمية "قوافل العطاء اليماني".

وتابعت المصادر أن اللجان الحوثية نفذت منذ أسبوع نزولاً ميدانياً شمل الأفراد والشركات الخاصة والأسواق والمولات والمراكز التجارية والحدائق الخاصة والمدارس والمطاعم ومحطات الكهرباء الخاصة والفنادق ومحلات الصرافة والذهب.

وأشارت المصادر الى أن قيادة المليشيا ابلغت اللجان بتسجيل اسماء التجار وكافة المنشأت التي يرفض مالكيها المساهمة في دعم مقاتليها وقوافلها واتخاذ اجراءات عقابية بحقهم عبر مكاتبها التنفيذية بتلك المديريات.

الجدير بالذكر ان المليشيات الحوثية تواصل تصعيدها العسكري وتكثف هجماتها منذ شهرين في محاولات مستمرة للتقدم صوب مدينة مأرب ما أسفر عن تكبدها خسائر بشرية غير مسبوقة