شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتوجه لأمريكا لإجراء فحوصات طبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
غادر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، البلاد، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن أمير الكويت غادر للولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة.
وأشارت إلى أنه كان في وداعه، نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
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