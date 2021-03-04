شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتوجه لأمريكا لإجراء فحوصات طبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

غادر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، البلاد، متوجهًا إلى الولايات المتحدة ‏الأمريكية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن أمير الكويت غادر ‏للولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة.‏

وأشارت إلى أنه كان في وداعه، نائب الأمير وولي العهد الشيخ ‏مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ‏صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق ‏الغانم.