وزير التجارة: مفردات الحصة التموينية من الانتاج المحلي

وقال الجبوري في تصريحات صحفية ان الوزارة وزعت ثلاثة مفردات الحصة التموينية من الانتاج المحلي هي الطحين والرز والسكر”.

وأضاف ان الوزارة اكملت خلال الفترة الماضية تجهيز وجبة من السكر والرز والطحين ضمن مفردات الحصة التموينية وشرعت الوزارة بتجهيز مادة زيت الطعام وهي من الانتاج المحلي”، مؤكدا “حرص الوزارة على توزيع مفردات الحصة التموينية ضمن الجداول الزمنية المحددة.

