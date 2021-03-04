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وزير التجارة: مفردات الحصة التموينية من الانتاج المحلي

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بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير التجارة علاء الجبوري اليوم الخميس، شروع الوزارة بتوزيع ثلاثة مفردات الحصة التموينية من الانتاج المحلي.
وقال الجبوري في تصريحات صحفية ان الوزارة وزعت ثلاثة مفردات الحصة التموينية من الانتاج المحلي هي الطحين والرز والسكر”.

وأضاف ان الوزارة اكملت خلال الفترة الماضية تجهيز وجبة من السكر والرز والطحين ضمن مفردات الحصة التموينية وشرعت الوزارة بتجهيز مادة زيت الطعام وهي من الانتاج المحلي”، مؤكدا “حرص الوزارة على توزيع مفردات الحصة التموينية ضمن الجداول الزمنية المحددة.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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