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اربيل تباشر بحملة التلقيح ضد كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت صحة محافظة أربيل، اليوم الخميس، الشروع بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وذكر المسؤول عن الحملة سرهنك جمبار خلال تصريح تابعته الخليج 365، إن "صحة اربيل بدأت بتطعيم الكوادر الطبية في عدد من المستشفيات من الذين هم على تماس مباشر مع مرضى كوفيد 19".

وأضاف أنه "بعد اكمال تطعيم الكوادر الطبية سيتم تلقيح كبار السن ممن يتجاوزون الـ 70 عاما وثم 60 عاما والمصابين بالأمراض المزمنة، والقوات الأمنية بحسب الخطة التي وضعتها وزارة الصحة".


واوضح، انه سيتم "اطلاق موقع الكتروني للذين يرغبون بتلقي اللقاح بتسجيل اسمائهم، خلال الأسبوع المقبل بعد وصول كمية جديدة من اللقاح المضاد لكورونا".
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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