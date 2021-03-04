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ريمونتادا برشلونة تتصدر الصحف الإسبانية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-04 | 10:15

ريمونتادا برشلونة تتصدر الصحف الإسبانية

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سلطت الصحف الإسبانية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على ريمونتادا برشلونة ضد إشبيلية والانتصار بثلاثية نظيفة، بإياب نصف نهائي كأس الملك، وتعويض خسارة الذهاب بثنائية دون رد.

 

وعنونت صحيفة "ماركا": "إشبيلية يخسر مكانه".

وأضافت: "أضاع إشبيلية ركلة جزاء، وتلقى هدف التمديد في الدقيقة 94، وبرشلونة بأداء بطولي اتجه للأشواط الإضافية بعد رأسية بيكيه".

وتابعت: "برايثوايت أكمل الريمونتادا بالهدف الثالث".


 

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ملحمة".

واوضحت: "سيلعب برشلونة في نهائي الكأس، بعد الريمونتادا عقب الخسارة ذهابًا بهدفين دون رد، والانتصار في مباراة بطولية في الإياب".

وأكملت: "افتتح ديمبلي التسجيل، وأجبر بيكيه إشبيلية على لعب أشواط إضافية، وتصدى تير شتيجن لركلة جزاء، وأكمل برايثوايت الريمونتادا".

 

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "رائع".

وقالت: "برشلونة إلى النهائي بملحمة، حيث عاد الفريق بأهداف ديمبلي وبيكيه وسجل برايثوايت هدف التأهل في الأشواط الإضافية".

 

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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