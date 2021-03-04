ريمونتادا برشلونة تتصدر الصحف الإسبانية

وأضافت: "أضاع إشبيلية ركلة جزاء، وتلقى هدف التمديد في الدقيقة 94، وبرشلونة بأداء بطولي اتجه للأشواط الإضافية بعد رأسية بيكيه".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ملحمة".

واوضحت: "سيلعب برشلونة في نهائي الكأس، بعد الريمونتادا عقب الخسارة ذهابًا بهدفين دون رد، والانتصار في مباراة بطولية في الإياب".

وأكملت: "افتتح ديمبلي التسجيل، وأجبر بيكيه إشبيلية على لعب أشواط إضافية، وتصدى تير شتيجن لركلة جزاء، وأكمل برايثوايت الريمونتادا".