أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية

في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 315.000 الف دينار.



وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 و360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 و330 الف دينار.