انت الان تتابع خبر تعرف على أسعار الدولار في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب والنفط لليوم الخميس.
سعر بيع الدولار 145,750
سعر شراء الدولار 144,750
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100 يورو
120,55 دولار
100 باوند
139,60 دولار
100 دولار
742,82 ليرة تركية
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سعر أونصة الذهب عالمياً 1721,05 $
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سعر برميل نفط الخام برنت
64,63 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي
61,78 دولار
سعر شراء الدولار 144,750
==============
100 يورو
120,55 دولار
100 باوند
139,60 دولار
100 دولار
742,82 ليرة تركية
==============
سعر أونصة الذهب عالمياً 1721,05 $
==============
سعر برميل نفط الخام برنت
64,63 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي
61,78 دولار