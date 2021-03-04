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تعرف على أسعار الدولار في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب والنفط لليوم الخميس.
سعر بيع الدولار 145,750
سعر شراء الدولار 144,750
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100 يورو
120,55 دولار
100 باوند
139,60 دولار
100 دولار
742,82 ليرة تركية
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سعر أونصة الذهب عالمياً 1721,05 $
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سعر برميل نفط الخام برنت
64,63 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي
61,78 دولار
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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