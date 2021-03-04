تعرف على أسعار الدولار في العراق

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب والنفط لليوم الخميس.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية