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يضاف الى سجله الذهبي .. كريستيانو رونالدو ينفرد برقم قياسي جديد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-04 | 10:06

يضاف الى سجله الذهبي .. كريستيانو رونالدو ينفرد برقم قياسي جديد

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انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، برقم قياسي جديد اضافه الى سجله الذهبي .
وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن "كريستيانو هو أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف على الأقل بكل من قدمه اليمنى، وقدمه اليسرى، وبالرأس، في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم وذلك بعد تسجيله هدفا لفريقه يوفنتوس خلال فوزه على سبيزيا بثلاثية، بقدمه اليسرى".

وأوضحت أن "النجم البرتغالي سجل 12 هدفا بقدمه اليمنى و4 باليسرى و4 بالرأس، وبهدفه أمام سبيزيا، وصل الدون البرتغالي إلى الهدف رقم 20 له هذا الموسم في ، ليواصل تصدره لجدول ترتيب.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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