انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يقرر شراء لقاحات كورونا من الشركات المصنعة مباشرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس الوزراء اليوم الخميس، التعامل بشأن شراح اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل مع الشركات الوسيطة.
بيان عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الخليج 365" اكد ان القرار تضمن أن يكون التعاقد بشكل مباشر من وزارة الصحة مع شركة سينوفارم الصينية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وخول القرار سفير جمهورية العراق في روسيا صلاحية توقيع المحاضر والعقود المتعلقة بتوريد لقاحات (كوفيد – 19) من شركة (Sputnik) وشركة (R Pharm) إلى العراق وإكمال الإجراءات اللازمة بعد مراجعتها من وزارة الصحة بحسب السياقات المعتمدة وإقرارها من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية.
وجاء القرار بناءً على ما عرضه وزير الصحة عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المُنعقدة في 2/3/2021.
وخول القرار سفير جمهورية العراق في روسيا صلاحية توقيع المحاضر والعقود المتعلقة بتوريد لقاحات (كوفيد – 19) من شركة (Sputnik) وشركة (R Pharm) إلى العراق وإكمال الإجراءات اللازمة بعد مراجعتها من وزارة الصحة بحسب السياقات المعتمدة وإقرارها من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية.
وجاء القرار بناءً على ما عرضه وزير الصحة عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المُنعقدة في 2/3/2021.