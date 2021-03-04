مجلس الوزراء يقرر شراء لقاحات كورونا من الشركات المصنعة مباشرة

بيان عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الخليج 365" اكد ان القرار تضمن أن يكون التعاقد بشكل مباشر من وزارة الصحة مع شركة سينوفارم الصينية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وخول القرار سفير جمهورية العراق في روسيا صلاحية توقيع المحاضر والعقود المتعلقة بتوريد لقاحات (كوفيد – 19) من شركة (Sputnik) وشركة (R Pharm) إلى العراق وإكمال الإجراءات اللازمة بعد مراجعتها من وزارة الصحة بحسب السياقات المعتمدة وإقرارها من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية.



وجاء القرار بناءً على ما عرضه وزير الصحة عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المُنعقدة في 2/3/2021.