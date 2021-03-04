تهديد بقنبلة.. إغلاق "تاج محل" وإجلاء السائحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت السلطات الهندية، الخميس، معلم تاج محل الشهير وقامت بإجلاء السائحين، عقب تهديد بتفجير المكان بقنبلة.

وأكدت الشرطة أنها تلقت مكالمة هاتفية تفيد بوجود قنبلة في الضريح الشهير، صباح الخميس.

وقال رئيس الشرطة راجيف كومار سينج، إن "الشرطة منعت الدخول لضريح تاج محل، وجرى نشر فرق تفكيك القنابل عقب تلقي المكالمة في الصباح".

وأضاف أن "المتصل قال إنه سيفجر تاج محل. ونحن لم نعثر على أي شيء حتى الآن ولكننا نأخذ كل المكالمات على محمل الجد".

ولفت إلى أن "اليوم هو يوم عمل ولا يوجد الكثير من الأشخاص في تاج محل".

ويعد المعلم الرخامي الأبيض، في مدينة أجرا التابعة لولاية أوتار براديش بشمال الهند، من أبرز المعالم السياحية في البلاد، ويجتذب نحو 7 إلى 8 ملايين زائر سنويا.

وكان تاج محل قد تم إغلاقه بسبب جائحة كورونا، وأعيد فتحه للسائحين في سبتمبر/أيلول الماضي مع تطبيق إجراءات سلامة صارمة، بعد إغلاقه لأكثر من 6 أشهر.