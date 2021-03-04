الصين تحل أزمة شاحن "آيفون 12"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة "أوكي" (Aukey) الصينية الشاحن اللاسلكي المغناطيسي Aircore Magnetic Qi Wireless Charger بميزة فريدة وسعر تنافسي.



وأعلنت الشركة الصينية عن ميزة فريدة حيث إنه يمكن استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد لشحن آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وكذلك آيفون برو ماكس بقدرة تصل إلى 15 وات، كما يمكن استعماله مع هواتف جوجل أندرويد.

والشاحن الجديد مطروح بسعر تنافسي عند 17 دولارا أمريكيا فقط.

وعند استعمال وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 18 وات على الأقل فإن جهاز أوكي الجديد يصل إلى سرعة شحن تبلغ 15 وات، ولا تشتمل باقة التوريد على وحدة إمداد بالطاقة.

وأوضحت أوكي أنه يتم توصيل الشاحن اللاسلكي مغناطيسيا على الجانب الخلفي لآيفون 12.

وأشارت إلى أنه يمكن استعمال الشاحن اللاسلكي مع الأجهزة الأخرى بفضل اعتماده على معيار Qi، مثل هاتف آيفون 8، وفي هذه الحالة فإن سرعة الشحن تصل إلى 7.5 وات المعتادة، ولا يمكن الوصول إلى القدرة القصوى 15 وات.

ويمكن أيضا استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد مع هواتف جوجل أندرويد لشحنها بقدرة تصل إلى 15 وات.

وكذلك يمكن استغلال الشاحن مع سماعة الرأس اللاسلكية أبل AirPods أو AirPods Pro مع علبة الشحن.