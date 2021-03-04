السلطات الروسية يعلن إحباط مخطط لهجوم إرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية، الخميس، إحباط مخطط لهجوم إرهابي كان يستهدف أحد مرافق الطاقة في البلاد.



وقالت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، الخميس، إنها ألقت القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في مرفق للكهرباء بمقاطعة كالينينجراد غرب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن "الشخص المضبوط عثر بحوزته على عبوة ناسفة بدائية الصنع".

ولفتت الهيئة إلى أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يعمل أيضا على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

وأوضحت أن "المعتقل كان يخطط لجريمة على أساس كراهية الحكومة الحالية".

وأكدت الهيئة أن "عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات".

وتابعت: "كما عثرت السلطات على مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

وأضاف أن "محققين من جهاز المخابرات فتحوا قضية جنائية ضد المعتقل، ويجري اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت الحالي".

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الطوارئ الروسية على موقعها الإلكتروني، أن حريقا شب في مصنع للبتروكيماويات في منطقة تتارستان، الخميس.

وقالت إن الحادث لم يسفر عن إصابات.