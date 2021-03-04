دبي تدخل موسوعة "جينيس" بأكبر لوحة "موزاييك" من الوجبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.



جاء ذلك عن طريق عمل خيري تم ترخيصه لصالح تطبيق "نفسي"، تحت رعاية الهلال الأحمر الإماراتي، حيث قام التطبيق بجمع التبرعات لشراء 49 ألف صندوق من المواد الغذائية التي تحتوي على المواد الأساسية لإطعام 49 ألفا من الأسر المحتاجة.

وحملت الصناديق الغذائية بطاقات تهنئة على شكل الفسيفساء "موزاييك" لتمثيل علم الإمارات في مساحة بلغت 498.33 كيلومتر مربع كجزء من فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ49.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة أن الدائرة تشجع بشكل دائم الرسائل التي تنهض بدور الإنسان والإنسانية، وتعمل على تحفيز المجتمع من جهات وأفراد على مد يد العون والإسهام في مواجهة العقبات والتحديات للمحتاجين في مختلف أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تحديات على مستويات متعددة جرّاء تفشي جائحة "كوفيد-19"، وهو ما لزم القيام بمبادرات ولفتات إنسانية متنوعة تدعم مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن الدائرة نجحت في دخولها موسوعة جينيس بتحقيق التغيير الإيجابي في حياة الأكثر احتياجاً والأكثر تضررا من آثار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النتيجة عكست عمق التلاحم المجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأثير القيم الإنسانية والخيرية في تحقيق الأهداف النبيلة.

وأفاد بأن التطبيق الإلكتروني "نفسي" يتيح لتناول الطعام الفرصة للجمهور بتصفح أفضل المطاعم في الدولة، مع معرفة أنه مع كل عملية شراء يتم التبرع بوجبة بدون دفع أي مبلغ إضافي أو إلى الحاجة إلى التبرع النقدي، إذ يتم تخصيص الريع لصالح الهلال الأحمر الإماراتي.