مقتل 9 عناصر حوثية بهجومين لمقاومة البيضاء في مديريتي الزاهر والصومعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل 9 من مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بهجومين لمقاومة الحازمية وآل حميقان في مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر قبلية ميدانية، إن مقاتلي مقاومة "الحازمية" شنوا هجوماً خاطفاً استهدف طقماً للمليشيا كان في طريقه لأحد مواقعها بمنطقة "شاردة" مديرية الصومعة ما أسفر عن مقتل ستة من مسلحي المليشيات وإحراق الطقم.

ولفتت إلى أن قصفاً مدفعياً شنه رجال مقاومة آل حميقان المسنودون بقوات العمالقة في مديرية الزاهر أوقع ثلاثة عناصر من مليشيات الحوثي.

وتشهد جبهات مديريتي الزاهر والصومعة اشتباكات من حين إلى آخر بين المقاومة ورجال القبائل من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى وتتكبد فيها المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد