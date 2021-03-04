واشنطن تؤكد أنها تريد تسريع عملية السلام في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت واشنطن، الخميس، أنها تريد تسريع عملية السلام في أفغانستان، والتوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان.



وقالت السفارة الأمريكية في أفغانستان، إن "الولايات المتحدة تسعى لتسريع العملية من خلال التركيز على الدبلوماسية وحشد دعم دولي أوسع نطاقا".

وأوضحت السفارة أن المبعوث الأمريكي زالماي خليل زاد، ناقش عدة خيارات من أجل دفع عملية السلام مع القادة الأفغان، خلال زيارة استمرت 3 أيام لكابول.

واقترح خليل زاد، وفقا لتقارير إعلامية محلية، عقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان، تقوم خلاله الأمم المتحدة بدور مهم.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها خليل زاد لكابول في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وخلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، توسط خليل زاد للتوصل لاتفاق مع حركة طالبان، من أجل انسحاب القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان بحلول مايو/آيار المقبل.

وكانت مفاوضات السلام قد بدأت بالدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن لم تحرز تقدما كبيرا حتى الآن.