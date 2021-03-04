شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية معتادة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية معتادة.



ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد غادر الشيخ نواف الصباح، الكويت، متوجها للولايات المتحدة لإجراء "الفحوصات الطبية المعتادة".

وتأتي هذه الزيارة غداة أداء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر /أيلول الماضي.