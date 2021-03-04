«الاتحاد للطيران» تضيف 4 وجهات عالمية في مارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تضيف «الاتحاد للطيران» 4 وجهات جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن شبكتها العالمية خلال مارس الجاري.



وبحسب أحدث تحديثات الناقلة من المقرر إضافة أثينا وموسكو ضمن وجهاتها إلى أوروبا اعتباراً من 24 و25 الجاري على التوالي بينما في الشرق الأوسط وأفريقيا تضيف الناقلة الدار البيضاء وسيشيل من 24 مارس، وفقا للبيان.

وتشمل شبكة الاتحاد للطيران حالياً 54 وجهة ترتفع إلى 58 وجهة مع الإضافات الجديدة وتشمل الوجهات في شبه القارة الهندية 14 وجهة من بينها 8 وجهات هندية بما في ذلك مدن أحمد آباد وتشيناي وحيدر آباد ومومباي وبنغالورو وكوتشي ونيودلهي وثيروفانانثابورام.

كما تشمل 4 وجهات في أمريكا الشمالية وتضم شيكاغو ونيويورك وتورونتو وواشنطن، وفي آسيا وأستراليا هناك 11 وجهة .