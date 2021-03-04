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الامارات.. "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد بالامارات من تدني مدى الرؤية الأفقية الليلة وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية بالدولة نظرا لتشكل الضباب .

 

وناشد المركز في بيان له مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 2 وحتى الساعة 8 من صباح يوم غد الخميس.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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