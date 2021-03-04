شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون: أمريكا لن تتورع في الرد على هجوم صاروخي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن الولايات المتحدة "لن تتورع" عن الرد على الهجمات على قواتها إذا لزم الأمر، وذلك بعد هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية ومن التحالف الدولي.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحفية "فلنتعامل مع هذا بالشكل الصحيح. لنترك شركاءنا العراقيين يحققون في هذا، ونرى ما يتوصلون إليه" واصفا الهجوم بأنه "تطور مقلق".

وأضاف "بعد ذلك، إذا استدعى الأمر الرد، فأعتقد أننا أظهرنا بوضوح أننا لن نتورع عن ذلك. لكننا لم نصل إلى هذا بعد"، رافضا بشكل قاطع التكهن باحتمال الرد على الهجوم.