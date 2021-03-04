الرئيس السيسي يصدق على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وعلى انضمام مصر لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي



الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 446 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعتمدة فى باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016 التي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7 يونيو 2017 علي وثيقة التحفظ والاعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 2 لسنة 2021، باصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

نشر القانون في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.