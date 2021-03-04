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انطلاق حملة تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، اليوم الخميس، بدء تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات ، بعد فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني.

وجهزت مديرية الصحة بأسيوط، 4 أماكن لتطعيم المواطنين ضد بالمحافظة، وهى مستشفى الإيمان العام بحي الأربعين، ومركز صحة الوليدية أمام أبراج النصر بحي شرق.

وكذلك يجري التطعيم بوحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بالقوصية، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور في أبوتيج على طريق أسيوط الزراعي.

وقالت مديرية الصحة بأسيوط، إن العمل وتلقي التطعيم يجري على مدار الأسبوع من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 9 مساءً، ويجري التسجيل لتلقي التطعيم عبر الموقع الإلكتروني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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