التحالف يعترض ويدمر صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون تجاه جازان

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان جنوبي السعودية.

وقال الحساب الرسمي للتلفزيون السعودي عبر «تويتر»، «التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان».

وأضاف «التحالف: استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وتابع «التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».