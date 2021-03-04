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التحالف يعترض ويدمر صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون تجاه جازان

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ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان جنوبي .
وقال الحساب الرسمي للتلفزيون السعودي عبر «تويتر»، «التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان».
وأضاف «التحالف: استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية».
وتابع «التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني». 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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