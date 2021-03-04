اللقاح الهندي المضاد لكورونا فعال بنسبة 81 %

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

أكدت شركة الأدوية الهندية بهارات بيوتيك اليوم "الأربعاء" إن التحليل المؤقت المكون من ثلاث مراحل لتجارب لقاح "كوفيد- 19" أظهر أن فاعليته في الوقاية من المرض تبلغ 81 %.



وتم تطوير لقاح "بي بي في 152"، أو "كوفاكسين" الذي تنتجه الشركة ومقرها في حيدر أباد، محلياً بدعم من المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة.

وكوفاكسين هو أحد اللقاحين اللذين يتم استخدامهما حالياً للتطعيم في الهند. والآخر هو لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، الذي تنتجه شركة "سيرام إنستتيوت أوف إنديا" محليا باسم "كوفيشيلد".

وحصل اللقاحان على موافقة طارئة من هيئة الرقابة الهندية على الأدوية في يناير. وواجه التصريح باستخدام كوفاكسين انتقادات، على العكس من "كوفيشيلد"، حيث لم تكن هناك بيانات مؤقتة عن التجارب السريرية ذات المراحل الثلاث للقاح على البشر في ذلك الوقت.