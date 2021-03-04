مجلس الوزراء يثمن دور المملكة في إجهاض المشروع الإيراني ودعمها السخي في مؤتمر المانحين

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

مجلس الوزراء اليمني يثمن دور المملكة في إجهاض المشروع الإيراني ودعمها السخي في مؤتمر المانحين



ثمن مجلس الوزراء الدور الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

كما أشاد المجلس في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة المؤقتة، بالدعم السخي الذي قدمته المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2021 م.

وتدارس مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بتقرير حول الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، خاصة في محافظات مأرب والجوف والضالع وتعز، والدعم الحكومي لإسناد الجيش الحكومي في البلاد في هذه المعركة