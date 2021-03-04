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الرئيس الأمريكي: رفع القيود الوبائية في بعض الولايات يعكس "تفكيراً بدائياً"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن قرار سلطات ولايتي تكساس وميسيسيبي التخلي عن تدبير وضع الكمامات يعكس "تفكيرا بدائيا" مؤكداً أن تخفيف القيود بشكل سابق لأوانه يعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في المعركة ضد كوفيد-19.

 

وصرّح للصحافيين في المكتب البيضاوي "آخر ما نحتاج إليه هو تفكير إنسان بدائي، أي أنه في الوقت الحالي كل شيء على ما يرام  ، انزعوا الكمامات، انسوا الموضوع". وقال "إنها لا تزال مهمة".

 

وأعلنت ولاية تكساس الثلاثاء إنهاء وضع الكمامات الإجبارية وإعادة فتح جميع المتاجر بدءاً من الأسبوع المقبل.

 

واتخذت ولاية ميسيسيبي الإجراء نفسه الأربعاء، وغرّد حاكمها تيت ريفز عبر موقع تويتر: "حان الوقت!".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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