حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو الى غائم جزئيا يميل للبرودة اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) واحتمال تشكل الشابورة المائية او الضباب على ( حجة والمحويت وريمه وذمار واب وتعز)، وتتشكل السحب المنخفضة تتخللها الركامية الممطرة على مناطق متفرقة منها في فترتي الظهيرة والمساء مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة قد تصاحبها العواصف الرعدية على المرتفعات الغربية والمناطق المرتفعة المقابلة لسهل تهامه.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع احتمال هطول امطار متفرقة خاصة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ، واقصى سرعة للرياح 18 عقدة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

ولفتت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو الى غائم جزئيا مع احتمال تشكل السحب المنخفضة خاصة غرب شبوه والجوف ومارب وحارنسبيا نهارا ، والرياح تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال اقص سرعة لها 20 عقده.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً بوجه عام ، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 18عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد المواطنين :

*في المناطق الجبلية والساحلية الغربية المتوقع هطول الامطار عليها بضرورة اخذ الحيطة والحذر من وعدم التواجد في الشعاب والوديان اثناء وبعد هطول الامطار.

* سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية في حجة والمحويت وريمه وذمار واب وتعز من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية اوالضباب