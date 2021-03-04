ألمانيا تقرّر تخفيف إجراءات الحجر تدريجياً اعتباراً من الإثنين

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء أنّ حكومتها ستطبّق اعتباراً من الإثنين خطة تدريجية ومشروطة لتخفيف إجراءات الحجر السارية لمكافحة كوفيد-19 والتي أثارت استياء شعبياً متزايداً انعكس قلقاً في صفوف حزبها قبل سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية.



و بعد أكثر من تسع ساعات من المفاوضات الشاقّة، توصّلت المستشارة وحكّام الولايات الـ16 التي تتألف منها الدولة الفدرالية إلى اتّفاق على جدول زمني لتخفيف إجراءات الحجر الجزئي المعمول بها منذ نهاية العام الماضي.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "يوغوف" ونشرت نتيجته هذا الأسبوع أنّ نسبة التأييد لإجراءات الحجر السارية في البلاد انخفضت من ثلثي المواطنين في مطلع كانون الثاني/يناير إلى ثلثهم فقط حالياً.

وقالت ميركل في أعقاب اجتماع حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ضمّ إليها حكّام ولايات البلاد إنّ المتاجر غير الأساسية والمتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية والمواقع التذكارية ستعيد فتح أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة إذا ظلّ معدّل الإصابة بالفيروس أقلّ من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، مؤكّدة أنّه بهذه الخطة المكوّنة من خمسة أطوار فإنّ ألمانيا تدخل "مرحلة جديدة".

وبموجب الخطة سيُسمح اعتباراً من 8 مارس أن يجتمع أناس من منزلين مختلفين في لقاءات خاصة، بشرط أن لا يتجاوز عدد المجتمعين خمسة أشخاص.

لكنّ هذا التخفيف لا يعني أنّ دورة الحياة ستعود إلى طبيعتها إذ إنّ غالبية القيود السارية تمّ تمديد العمل بها إلى مارس على الأقلّ، وذلك للحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس ولا سيّما النسخة البريطانية المتحوّرة منه والتي تمثّل حالياً 46% من الإصابات.