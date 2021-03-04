شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 10 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89943 حالة، بينهم 177مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85130 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، جميعها قادمة من الخارج. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.