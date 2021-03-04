بالفيديو: ردة فعل ميسي بعد هدف بيكيه الثمين في شباك إشبيلية

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم "البارسا" بهدف دون رد، وهي النتيجة التي كانت تعني إقصاء الفريق الكتالوني بحكم خسارته ذهابا 0-2، جاء الفرج في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عن طريق بيكيه، الذي تمكن من هز شباك إشبيلية حينما ارتقى برأسية لعرضية من الفرنسي أنطوان غريزمان (الدقيقة 90+4)، ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية.





وكشف مقطع فيديو، الفرحة العارمة التي غمرت ميسي، بعد هدف بيكيه، حيث ظهر "البرغوث" وهو يقفز ويلوح بيده فرحا.

واكتملت فرحة ميسي وزملائه، بعد أن أحرز الدنماركي مارتن برايثوايت، الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول، ليمنح "البارسا" بطاقة التأهل لنهائي مسابقة كأس إسبانيا.