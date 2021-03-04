اخبار العالم

اوامر قبض بحق موظفين في المصرف الزراعي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اوامر قبض بحق موظفين في المصرف الزراعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة اوامر قبض بحق 14موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة بتهمة صرف قروض وهمية.

وذكر مجلس القضاء الاعلى على موقعه الرسمي ان "المحكمة اصدرت اوامر قبض بحق 14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة وذلك على خلفية صرف قروض وهمية تقدر بحوالي ملياري وثلاثمائة ألف دينار"، لافتا الى ان "المذكرات صدرت وفقا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا