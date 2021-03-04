اوامر قبض بحق موظفين في المصرف الزراعي

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة اوامر قبض بحق 14موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة بتهمة صرف قروض وهمية.

وذكر مجلس القضاء الاعلى على موقعه الرسمي ان "المحكمة اصدرت اوامر قبض بحق 14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة وذلك على خلفية صرف قروض وهمية تقدر بحوالي ملياري وثلاثمائة ألف دينار"، لافتا الى ان "المذكرات صدرت وفقا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات".