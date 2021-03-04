النزاهة تضبط عقود اجهزة طبية مخالفة للضوابط

دائرة التحقيقات في الهيئة اكدت في بيان تلقته "الخليج 365" أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بعد انتقاله إلى صحَّة المُحافظة، من ضبط أوليَّات عقود شراء جهاز الرنين المُغناطيسي وتجهيز أجهزة (carm) و (6) أجهزة تعقيم وأوليَّات المُناقصات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بها.وتابعت الدائرة مُؤكّدةً تمكُّن الفريق من ضبط أوليَّات وأصل عقدي المُناقصتين الخاصَّتين بشراء جهاز تفتيت الحصى وجهاز رنينٍ مُغناطيسيّ، فيما نفَّذ الفريق عمليَّتي ضبطٍ أخرَيَيْن تمكَّن خلالهما من ضبط أوليَّات عقد صيانة وتحديث جهاز القسطرة وعقد الشراء الخاصّ بتجهيز جهاز تخطيط القلب.

وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمضبوطات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة على محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة

