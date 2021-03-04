مصر تبدأ التطعيم بلقاح فيروس كورونا اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر بوزارة الصحة المصرية عن بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا غدًا الخميس.



ووفق الصحف المصرية فإن الفئات الأولى تشمل أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، ومرضي القلب.

وأعلن الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، البدء اليوم الخميس فى تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح أن المواطنين المقرر تطعيمهم غدا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن وصلت إليهم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو واتساب، وتم إبلاغهم بشكل رسمى، للتوجه إلى المستشفى، وموعد التطعيم سيتم البدء بهم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أن الموقع الإلكترونى ما زال مفتوحا، وسيظل مفتوحا أمام جميع المواطنين، حيث سجل حتى الآن، نحو 157 ألف مواطن.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه لا يوجد تفرقة بين أى مواطن وآخر كل اللقاحات آمنة وفعالة، ونؤكد أن الأعراض الجانبية للقاحات بسيطة، ولا تتطلب الذهاب إلى الطبيب، فهى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة: المستشفيات غدا، مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى وجود أماكن ومراكز مجهزة، لاستقبالهم وفرق طبية لإرشادهم منذ دخول المستشفيات وحتى التطعيم بأول جرعة، وإبلاغهم بموعد الجرعة الثانية للقاح، وكيفية المتابعة اليومية على مدار 21 يوما، حيث إن التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

ويوم الأحد الماضي أطلقت وزارة الصحة موقعاً إلكترونياً لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا وذلك عبر: http:www.egcovac.mohp.gov.eg.